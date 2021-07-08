今年5月年滿36歲的太陽後衛保羅，7日在生涯首場總冠軍賽先發打了37分鐘，交出32分、9助攻與4籃板，帶領太陽漂亮輕取公鹿，表現完全不像一名36歲老將，他在8日受訪時表示，「我只知道自己日復一日專注訓練，不管是嚴寒或酷熱。」

「所以當我踏上球場之際，我完全不會想到自己已經36歲了，」今年季後賽場均19.0分、8.7助攻與3.5籃板的保羅表示，「我很感激自己身邊的訓練團隊，不只是廚師，還是健身教練或訓練員，他們都幫助我確保身體時刻都做好準備。」

保羅更引用當年「小飛俠」布萊恩說過的話，「當你做為一名競爭者，這不足掛齒，只是例行工作罷了。我記得布萊恩多年前說過，你必須深刻愛上這項運動，且重複相當訓練上千次，有些人可能只有三分鐘熱度，但我不同，因為我熱愛它。」

畢竟從2005年第4順位被紐奧良黃蜂(鵜鶘前身)選上，保羅生涯效力過鵜鶘、快艇、火箭、雷霆、太陽等隊，卻從未距離總冠軍這麼近，如今隨著太陽搶下今年總冠軍賽首戰勝利，保羅當然想要拿出更好的表現，持續幫助太陽搶下剩餘的3場勝利。