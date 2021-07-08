有些人情商較低，說話時總是不經腦子，有時會不小心傷害到他人，儘管他們沒有惡意，但不懂人情世故的個性，常被許多人誤以為他們非常不尊重人，《搜狐網》近日分享3個個性太直，說話不考慮他人感受，總是不小心傷害到別人的星座。

1.牡羊座

牡羊座個性幼稚，保持著活潑的性格，就像長不大的小孩，他們想做什麼就做什麼，從來不計較別人對他們的看法，也不會刻意考慮別人的感受，不懂得人情世故，這也導致他們時常不小心傷害到別人，儘管牡羊座並沒有惡意，但不熟的人與他們相處時，總會覺得牡羊座說話太直，但漸漸熟識後，才會發覺他們說的話，其實都是出於好意。

2.金牛座

金牛座對生活非常現實，他們很少在腦中構想未來，寧願做好眼前的事情，對於他們而言，金錢才能讓自己快樂，也因為他們個性很務實，因此幾乎不會把話藏在心裡，只要不滿就會說出來，有些較自私的金牛座，甚至會將利益看得比情誼還重要，不管再怎麼親近的人，也會算得很清楚，也因為他們個性太直接，常被誤會為人不友善，且很毒舌。

3.獅子座

獅子座擁有強勢霸道的個性，不管做什麼事情，都不會顧及身邊人的感受，什麼事都按照自己的想法去做，不喜歡聽取別人的意見，這也讓人誤會他們並不友善，甚至是難以親近，但只是因為他們好勝心強，因此與他人溝通時非常直接，不愛給人留情面，若遇到與個人利益有關的事情時，他們一定會要求自己成功。