王彩樺飾演王碩瀚的媽媽。（Vidol提供）

王彩樺對王碩瀚、賴東賢讚不絕口。（Vidol提供）

Vidol 的BL原創網劇《約‧定I DO》由賴東賢、王碩瀚、李迪恩等人共同演出，王彩樺特別獲邀飾演王碩瀚的媽媽，演過許多同志媽媽的她，被網友封為「同志心目中永遠的媽咪」，她感動表示，能成為同志們心中最溫暖的媽媽是她的福氣，愛是不分性別的，也笑說：「我演得很快樂，因為我的兒子都很帥。」日前王彩樺也在拍戲百忙中與賴東賢、王碩瀚等一起大玩直播，她的現身讓整場直播笑聲不斷。

王彩樺在直播上提到，有位認識30多年的男性好友，曾希望她可以跟他的另一半假結婚，給他的爸媽一個交代，好讓兩人可以繼續在一起，雖然最後並沒有這麼做，但王彩樺心疼表示，這樣的愛好辛苦，「同志的愛有時候是說不出口的，尤其是面對自己的父母，情緒的拉扯真的很痛苦，我非常能夠體會」。王彩樺才11個月大時，媽媽就過世，從小就受盡沒有媽媽的嘲諷與冷暖，於是長大後決定要給自己小孩滿滿的愛，因此她從不勉強小孩去做不願意的事，一切都尊重他們的意願，只希望孩子過得開心最重要。

劇中王彩樺是個和兒子王碩瀚相處融洽的開明媽媽，逐漸發現兒子和同居的上司賴東賢似乎有戀愛的跡象，於是找王碩瀚談心並鼓勵他：「如果哪一天，你跟男生告白，還可以得到幸福，我也會欣然接受的。」此話一出，王碩瀚痛哭失聲，與王彩樺相擁而泣，自然真切的情感互動感動許多網友。

王彩樺回憶起初見賴東賢、王碩瀚的印象，她笑說：「當時看到王碩瀚覺得怎麼會有人的皮膚這麼晶瑩剔透，笑起來還有性感的梨渦，然後賴東賢的肌肉真是嚇死人，多虧他們讓我每天拍戲都超有精神。」她稱讚兩人是很認真努力又有禮貌的後輩，第一天看到他們演戲的當下就狂讚美：「這兩個人不得了啦！一定會紅遍全世界！」

王彩樺還透露王碩瀚要演出櫃那場戲前，一直在片場走來走去，焦躁不安，因為他自認是哭點很高的人，很怕這麼重要的一場戲，自己的情緒沒有到位，沒想到正式開拍時兩人一對眼，他便很快進入狀況，立馬爆哭，哭到拍完後還停不下來。