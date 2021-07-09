女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚多年，育有1子小海綿，然而近年來卻婚變頻傳，夫妻倆也以行動力破謠言，Angelababy日前接下戀愛節目《心動的信號4》，在節目中提到自己的愛情觀，認為愛情應該要有點小心機，卻仍絕口不提黃曉明，再度掀起討論。

Angelababy在最新一期節目中透露：「我是覺得還是得要點『小心機』的，就是因為有小心機，可以保鮮這個愛情，也可以讓兩個人的關係更加升溫，心機在很多人覺得好像是個比較負面的詞，但其實我只要在不傷害人的前提下，它其實是一個比較中性的詞，可以製造浪漫，就是一個調味劑。」

Angelababy在節目上提到自己的感情觀。（圖/翻攝自微博）

被主持人杜海濤問道：「滿眼都是你的愛情，對你來說是甜蜜還是負擔」，Angelababy也坦言她認為是甜蜜的，並提到愛子小海綿，「孩子小時候滿眼都是我，我就覺得好甜啊，但他現在長大了，眼睛裡有別的小孩子了，我就覺得有點失落。」她的一番發言也獲得現場一致贊同。

事實上，儘管婚變謠言滿天飛，Angelababy和黃曉明卻各自用自己的方式低調放閃，女方剛加入《心動的信號4》時，為節目拍攝官宣海報，就能看到她戴著黃曉明為她打造的鑽石婚戒，日前黃曉明深夜也在微博曬出整桌自己親手做的菜，展現居家好男人的一面。