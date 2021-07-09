永康警分局8日查獲10名外籍移工、新住民聚賭。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

永康警分局8日查獲10名外籍移工、新住民聚賭。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

關不住想賭的心！國內疫情雖有趨緩跡象，但仍無鬆懈本錢，中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長至7月26日，卻有外籍新住民、外籍移工無視防疫規範群聚賭博，台南市永康警分局8日查獲10名外籍移工、新住民在租屋處經營職業賭場，召集賭客打撲克牌聚賭，全案詢後，依法移請台南地檢署偵辦。

永康警方日前接獲情資，稱有多名外籍移工經常於深夜聚集某服飾店，且頻繁出入不特定人士，民眾擔心可能成為防疫破口。員警連日監控蒐證，8日凌晨1時許見時機成熟，持台南地方法院核發搜索票入內，當場查獲賭場負責人陳姓與黎姓女子，6名賭客及2名在場民眾，一群人席地而坐開賭，現場查扣撲克牌2副、號碼牌8個及賭資2萬餘元等相關物證。

全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦，並現場開立稽查紀錄表後，依傳染病防治法函請衛生權責單位裁罰。由於疫情仍未解封，警方呼籲民眾務必落實政府相關防疫規定，切勿從事高風險娛樂或群聚，避免產生疫情破口，警方將持續嚴查不法，維護防疫安全及治安平穩。