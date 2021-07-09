新北市一名郭姓7旬翁偷吃張姓女鄰居，投宿五星級度假大飯店被妻子報警抓姦，並提告求償，遭判賠連帶賠償20萬元確定。郭翁不甘心，另外提出將夫妻共有財產制改為「夫妻分別財產制」訴訟，再度遭法官打臉，駁回郭翁之訴。

這名郭姓男子與妻子結婚40年，卻在2019年與女鄰居結伴出遊，還投宿五星級度假大飯店，同住一房，被郭妻報警捉姦，怒告兩人求償100萬元；郭翁辯稱是陪張女南下探親，因腰痛等舊疾復發才留宿飯店，張女也堅稱兩人沒有不正常男女關係。但遭法院認定侵害郭妻配偶權益，判2人應連帶賠償20萬元確定。

郭翁另外提出「夫妻共同財產制」改為「夫妻分別財產制」的訴訟，他主張，婚後自己孜孜不倦工作，為家庭鞠躬盡瘁，但老婆卻把他賺的錢轉到自己名下，買了3間房產，還動輒以管理共同財產的地位，支配他的薪資和退休金。

每次詢問錢用到哪裡去，老婆不是閃爍其辭就是威脅恫嚇加辱罵，貶抑他的人格；不然就是用輕蔑貼圖敷衍他，兩人關係降至冰點，2017年起就跟老婆分居，各住一間房產，2018年底把戶籍分開；且老婆對他提出通姦告訴還求償100萬元，顯然已無夫妻情分，因此請求將財產改為「夫妻分別財產制」。

不過郭妻提出照片佐證，指兩人雖各住不同房產，但雙方時常往返一起吃飯、拜拜與過夜，老翁住處有她的私人衣物，她常去整理打掃；自己住處也有老翁熟睡身影，雙方是在兩個住處共同經營夫妻生活，沒有分居達6個月以上的情形。

新北地院法官審理後認同郭妻主張，認為夫妻兩造是否「難以共同生活」，均有疑義，郭翁主張分別財產制，並無理由，應予駁回。