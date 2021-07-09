疫情期間，衝擊勞工和弱勢族群，新北市議員彭佳芸響應新北市好日子愛心大平台，今日與後援會、顧問團在三重社福中心合捐40萬元，幫助三重、蘆洲弱勢家戶，每戶5千至1萬元不等，由社會局副局長許秀能代表獲贈，另全國數位有線電視公司也捐贈防疫物資和泡麵，為第一線消防人員打氣。

彭佳芸表示，身為民代，來自基層，三級警戒長達2個月，體會百工百業受到影響，尤其是一些低收、中低收入戶，雖有紓困和慰助，但畢竟因工作收入沒了，生活仍艱難，因此她號召後援會長林壽及顧問團長陳正雄等人，大家共同集資合捐40萬元，希望略盡棉薄之力，幫助三重和蘆洲的弱勢鄉親，並授權社工評估發放。

社會局副局長許秀能表示，非常感謝彭佳芸議員人飢己飢的精神，這筆款項會遵照議員的指定專用，由三重和蘆洲社福中心社工評估服務中的個案，妥善分配運用。

許秀能也表示，感謝社會各界響應捐贈，「防疫基金」截至7月6日，已實際入帳累計4億8833萬5215元，每一筆愛心均用在防疫工作和受疫情影響的相關慰助上。

另外，全國數位有線電視公司經理陳翔，也代表公司捐贈一批防疫物資，包含PVC防護手套和醫療口罩各5千個、防護面罩1200個，以及泡麵600包。陳翔表示，消防人員在第一線服務，非常辛苦，希望能為他們加油打氣。消防局副局長陳崇岳表示感謝。