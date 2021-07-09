為感謝快打站工作人員，台中市議員江肇國募得民間企業支持，購買大和屋近百個日本高級懷石餐盒，9日捐贈給西區中正國小、忠信國小快打站。（台中市議員江肇國服務處提供／盧金足台中傳真）

本土疫情全民警戒，疫苗快打站開打，分擔專責醫院與衛生所的工作量，為感謝快打站工作人員，民進黨台中市議員江肇國募得民間企業的支持，購買大和屋近百個日本高級懷石餐盒，9日捐贈給西區中正國小、忠信國小快打站。除了為第一線防疫人員加油打氣，也為受疫情影響的在地店家推廣，更希望能拋磚引玉，讓大家加入齊心互挺的行列。

江肇國表示，快打站因應疫苗調度不定期開設，分擔專責醫院與衛生所的工作量，7日至9日的施打狀況踴躍，快打站中的醫護、志工等工作人員都相當繁忙，因此特別捐贈日本高級懷石餐盒以慰勞防疫人員，為第一線防疫人員補充營養，讓他們有更多精神與力氣照顧施打疫苗的長者。

三級警戒大大影響餐飲業，許多餐廳逼不得已而紛紛轉型，江肇國說，知名日式料理餐廳大和屋將近兩個月無法營業，近日推出以懷石料理為主的防疫餐盒，讓大家不出門也可享用新鮮日式便當。

江肇國希望透過捐贈給防疫人員，推廣在地商家，相互力挺而達到良善的循環，另外，針對關懷地方弱勢，江肇國也積極洽談在地便當領取點，希望藉由這一波疫情更顯人們相助的溫暖與人情味。