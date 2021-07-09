民進黨沒養網軍？ 柯文哲：請去問「受害人」賴清德 16:282021/07/09 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。(中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨沒養網軍？ 柯文哲諷林錫耀：請去問「受害人」賴清德 訂閱影音： 中時新聞網 民進黨秘書長林錫耀7日於線上中常會更正立委劉世芳的說法，強調民進黨沒有養網軍，引發外界議論。對此，台北市長柯文哲今(9日)回應，「林錫耀應該請教賴清德」。 柯文哲今在北市疫情記者會中，被問及「民進黨有無養網軍?」問題時回應，「林錫耀秘書長應該請教賴清德，他會以受害人身分跟你詳細說明」。 柯文哲最新防疫說明 民進黨沒網軍？立委劉世芳：談的是網路群體作戰處理方式 國民黨民調為何起不來？自家人「一針見血」說出真心話 #民進黨 #網軍 #賴清德 #林錫耀 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨沒養網軍？羅智強改編神曲狠酸林錫耀 網嗨爆 11:482021/07/09 政治 視察環南市場是引君入甕？柯文哲「設局說」好感度不減反增 09:152021/07/09 生活 中央是否設局？ 柯文哲隨行秘書筆記還原過程：沒有要戰誰 13:062021/07/09 政治 「微解封」到底是什麼？藍議員狂酸陳時中：有會議紀錄嗎 09:062021/07/09 政治 柯搶回話題王 國民黨遭邊緣化 04:102021/07/09 焦點要聞 蔡英文喊話「少爭吵多合作」 他反嗆：請民進黨做到這5點 14:232021/07/09 政治 國戰會論壇》蘇貞昌延任 打亂派系選舉布局（陳金芳） 09:002021/07/09 海納百川 柯稱被設局騙入甕 王必勝：到事發地點開記者會沒有不對 11:012021/07/09 政治 綠轟放假訊息 柯嗆小英別搞義和團 04:102021/07/09 焦點要聞 新北4建議喊話中央 勿刁難買疫苗 04:102021/07/09 地方新聞 柯趙合體背後時鐘刻意停在「20：24」？ 趙少康揭真相 08:532021/07/09 政治 政治熱門新聞 蔡英文講這句話 吳子嘉如此評論 - 政治 李秉穎為何爆專家會議沒討論3＋11？ 郭正亮揭可能原因 - 政治 蔡政府為何強推微解封？趙少康爆背後原因 - 政治 蔡政府為何此時丟出微解封 郭正亮揭背後原因 - 政治 民進黨沒養網軍？ 柯文哲：請去問「受害人」賴清德 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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