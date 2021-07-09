民進黨沒養網軍？ 柯文哲諷林錫耀：請去問「受害人」賴清德

民進黨秘書長林錫耀7日於線上中常會更正立委劉世芳的說法，強調民進黨沒有養網軍，引發外界議論。對此，台北市長柯文哲今(9日)回應，「林錫耀應該請教賴清德」。

柯文哲今在北市疫情記者會中，被問及「民進黨有無養網軍?」問題時回應，「林錫耀秘書長應該請教賴清德，他會以受害人身分跟你詳細說明」。