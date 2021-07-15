北市屢遭質疑沒認真做疫調 柯文哲嘆真實社會「謠言起於智者」

台北市長柯文哲5月16日曾說，疫調是浪費力氣與沒實質意義的工作，更向媒體投書稱大規模公布足跡會造成恐慌，但被議員游淑慧質疑，公不公布是其次，有沒有認真做才是重點。柯15日回嗆，之前一周超過1000例確診，公布當然沒意義，現在不是謠言止於智者，而是謠言起於「別有用心」的智者。

柯文哲說，他花了一周解釋，有疫調、有上傳，當時只是沒公布足跡，一周超過1000例，公布並無意義，因到處都是足跡，甚至還有校正回歸，就算公布也只是幾天前的足跡，都成歷史。

柯說，他是務實，有用的資料才公布，沒用的公布出來密密麻麻幹嘛？有說「謠言止於智者」，但現在謠言傳給智者，然後再起於智者，且是別有用心的智者在傳播。

柯文哲也提到，疫調、匡列、隔離是基本功，他發現很多人疫調沒講實話，例如有去過阿公店，也不會大剌剌講出來，特別在職場也是，北市當時在對攤商疫調，之所以會延遲，是因一確診就要「九宮格」通知附近攤商停業，確診者擔心會害到別人。

柯說，電子足跡功能可雙重檢視疫調與電子足跡是否符合，揪出幾個不明感染源，電子足跡會在螢幕上跑，可查出在哪交會，這涉及人工智慧，現在才開始引進這新技術，案例少就要像福爾摩斯一樣，一個個挑出來，技術上很困難，現在有電子足跡、監視器、「忍者龜」到汙水下水道查汙水病毒RNA，從熱區中找出哪棟大樓有問題，用科學處理。