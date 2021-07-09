多數人談戀愛時都希望另一半對自己專情、不花心，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3星座在別人眼中就是一個極其花心的人，但他們卻不自知，被人拆穿後還會認為是對方誣陷。

雙魚座：

雙魚座的花心源自於他們很容易被人打動，即便對方施予了一點小恩小惠，他們就感動得痛哭流涕，此外，雖然雙魚座明知自己有另一半，但是對待身邊其他追求者時，仍做不到狠心的劃清界線，也沒辦法明明白白的將自己的感情狀態全盤托出，以至於身邊常有許多異性圍繞示好。

雙子座：

雙子座的花心源自於他們本身是十分善變的人，很容易在一瞬間習慣上對方，認為這樣的對象才是自己的另一半，但是在下一秒卻又會有其他想法，認為其他類型的人才更適合自己，而這樣的反覆不定，很容易讓人感覺他們花心、沒定性。

射手座：

射手座一旦孤單寂寞覺得冷時，就會很快進入一段感情，填補內心的空虛並尋求慰藉，至於對方是不是自己真心喜歡的人，射手座完全不在乎，等到內心獲得滿足後，他們就會抽身離開，對另一半沒有留戀。