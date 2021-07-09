立法院副院長、中興大學校友總會理事長蔡其昌及校長薛富盛，發起「挺醫護、守台灣」行動，9日至太平區國軍台中總醫院，捐贈N95口罩2000片及72罐熬米粥，給第1線醫務人員，院長洪恭誠代表受贈。蔡其昌說，之後將陸續至其他醫院捐贈迫切需求的防疫物資，希望籍此捐贈行動能為第1線的醫務人員，加油打氣。

蔡其昌號召校友總會結合民間團體募集防疫物資1批，與中興大學校長薛富盛，一同到國軍台中總醫院，表達慰問院內醫務人員，尤其在疫情期間站在最前線，努力守護人民及台灣，執行快篩檢疫等各項任務，竭盡全力，努力達成防疫使命。

蔡其昌表示，自本土疫情爆發以來，醫務人員總在第1線守護民眾健康，防疫物資是需求量大，且汰換率最高，因此更需要為醫務人員的工作安全著想，之後也會陸續至其他醫院捐贈迫切需求的防疫物資，醫務人員繼續加油。

國軍台中總醫院院長洪恭誠少將說，感謝中興大學校友總會此行的善行義舉，這份體恤的心意，都是所有醫護同仁為全民把關的強力補給，各界有形無形的支持與鼓勵，對所有醫護人員均有具體實質的意義，將會堅守第1線防疫工作，持續戮力以赴。