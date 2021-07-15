因新冠肺炎本土疫情增加，賈永婕自6月初起就發起送愛心餐到各大醫院的活動，歷時一個半月，賈永婕昨(14日)宣布送愛心餐的活動要告一段落，但募資送醫療物資的善舉不會中斷，若有需要她還是願意出面號召幫忙，被網友讚人美心善。而賈永婕也在文中吐露會這樣做起因之一是因為過去自己爸爸過世時，她連送父親的機會都沒有，「我願所有人都了無遺憾」。

賈永婕近日募資捐贈救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、PAPR（電動過濾式呼吸防護具）、電子影像喉頭鏡給各大醫院，熱情溫暖的舉動不僅感動一般民眾，也救了不少醫院裡的病人，被封為「防疫女神」。昨晚她繼續報告捐贈物資的清單，透露在此之中接到高醫的組長傳來一項訊息，有名家屬希望能讓癌末的爸爸用到救命神器，但擔心家屬誤解「神器」涵義，經了解後，才知道家屬明白器材的用途，但只是希望戴著面罩的爸爸在人生的最後一段時間能好好吃幾天飯，完成最後的願望。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕說，後來得知該位癌末父親因為救命神器的協助，不僅好好吃了飯，也能跟家人聊天，最後安祥離世，讓賈永婕很欣慰，直說：「老實說我從來沒有想過事情會這樣發展，但是意義深遠！我自己的內心是充滿著遺憾送走我最親愛的爸爸，其實我連送他的機會都沒有，我願所有人都了無遺憾」。

賈永婕回應網友。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

最終，賈永婕表示，近來看到疫情趨緩，心情確實輕鬆不少，之後她還是不停歇贈送醫療器材活動，因擔心一放鬆確診數又增加，必須提前做好萬全準備，以免下一波疫情潮讓大家措手不及，「願我們都能夠在正常生活與對抗疫情間取得最完美的平衡」。見此，網友回應：「女神，能讓病人好好的走，真的很圓滿」、「真希望妳為台灣做這麼多，能換一個妳對爸爸的不遺憾～我相信就算無法再對話，妳爸爸的靈魂是非常以妳為傲的！」賈永婕回應：「我要哭了啦」，另有人說：「謝謝您，2024出來吧」，她則逗趣回：「我明天就出來了啦」。

賈永婕被封防疫女神。（圖／中時資料照片）

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