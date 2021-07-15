有民眾在臉書「公務員之聲靠北電台」PO文指稱，高雄巿各接種站安排的局處長督導根本是添亂，甚至支援的科長、股長，只是為了能提早接種疫苗，而充當第一線接種工作人員，對此，高雄市長陳其邁並未正面回應，但他承諾市府員工可不受加班時數限制申報加班。

發文中提到，派來接種站的局處長官架子一個比一個大，現場有些區級指揮官或督導，還會指東罵西，甚至為了讓各局處的科長、股長可以提早接種疫苗，隨便以第一線工作人員的名義順理成章讓他們搶先打疫苗，甚至市長到接種站時的表情冷淡，也從不曾跟基層打招呼，讓民眾看到市長時的興奮，瞬間冷掉。

對此，陳其邁15日在高雄防疫記者會上並未針對民眾發文的抱怨內容正面回應，僅表示相當感謝所有工作人員這段期間的辛勞，高雄在面對疫情的情況之下，不僅市政府全部都動員起來，所有高雄市民也都動員起來，工作人員更是不眠不休投入施打工作，令他非常感動，要跟所有全體防疫人員說聲感謝。

陳其邁也強調，他們先前就已經決議，除了對醫護的津貼之外，所有市府同仁在專案加班的部分，可以不受一個月內固定時數的上限來申報加班，因為他們真的很辛苦，看到市府各局處同仁，為了服務市民，不眠不休在努力，真的必須致上最高敬意，也希望民眾可以踴躍施打疫苗。