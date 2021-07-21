桃園市長鄭文燦指出，統計今年迄今的消毒出動人次及消毒點次，均為去年的2倍之多，對此鄭文燦21日更前往桃園巨蛋體育館，特別頒贈含有桃園各區有機蔬菜的「蔬菜箱」慰勞環保局清潔隊消毒人員，期望為消毒人員補充能量。

鄭文燦表示，5月初疫情剛進入2級警戒，桃園即請環保局提前部屬規劃啟動三階段全市大消毒，疫情爆發進入3級警戒更是擴大消毒範圍至全市34處生活圈，近期更是持續進行疫苗接種站的清消工作，累計出動人次及消毒點次均為去年2倍之多，強調消毒人員相當辛苦。

清潔隊員直接面對國內的新冠肺炎疫情高風險考驗，環保局長呂理德表示，十分感謝各位隊員在新冠肺炎各個艱難的時段，都能挺身站在第一線，持續不懈為市民朋友服務，並指出從每日即時公布的足跡熱點、民生人潮聚集處、市場、固安計畫篩檢站、疫苗接種站等，到處都能看到消毒同仁身影，呼籲民眾可以給予支持與鼓勵。