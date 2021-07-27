斗六市紫藤湖封閉兩個月，今天首日重新開放，人潮不多。（周麗蘭攝）

為期2個月的三級警戒，許多愛運動的年輕人感覺悶壞了，雲林縣今（27日）起開放戶外運動空間，但校園球場不開放，斗六市公所開放市內8個球場、30多個鄰里公園、4個公廁，不過許多民眾防疫成習慣，開放空間的人潮不見明顯增加。

五月間外籍移工在宿舍廣場打排球、學生半夜在公用偷打籃球，都被民眾通報勸阻，戶外運動暫停對年輕人像酷刑。

雲林縣府今天起開放運動場可戴口罩進入，但國中小校園無法實名制管理，也無人定時消毒，球場全不開放，此一規定有民眾抱怨，但更多人贊成。

斗六市公所考量民眾需舒展身心，開放市立體育場、市立網球場、長安壘球場、梅林壘球場、明德陸橋籃球場、梅林籃球場與網球場、鎮東公園旁籃球場，全程戴口罩；散布在各里的公園、綠地也都開放，但兒童遊具、體健設施不開放。

公所表示，降級首日預估會有較多民眾外出走走，可能是上班日或防疫成習慣，使用球場的人數未增多，鄰里公園有少數民眾走動。