台灣近期疫情雖然稍見穩定，但幾處零星病例與偶發的群聚感染仍讓人不敢掉以輕心。疫苗主要仍依賴美國與日本國捐贈，接種速度緩慢，整個社會無法正常運作，民眾仍對疫情驚惶不已。曾被稱為防疫模範的台灣，防疫狀況掉到全球倒數地位令人意外，不過台灣也有個鄰居狀況非常相似，它就是有許多勞工與幫傭為台灣人服務卻又讓台灣人瞧不起的國家：越南。

越南今年4月以前疫情輕微，自去年以來與台灣一樣被認為是防疫模範，因此2月疫苗開打初期，民眾接種意願不高。（圖／路透）

去年疫情初剛開始時，越南很快地封鎖了與大陸之間的邊界，零星進入的病例並未擴散。與台灣一樣，有很長一段時間高居全球病例數最少的前幾名，跟台灣的差別大概只差沒有敲鑼打鼓到各國花錢打「Taiwan can help」的廣告。不過，今年以來的疫情也讓越南捉襟見肘，因為疫苗接種率超低，應付疫情慌亂不堪，政府宣稱已向幾個國家訂購超過一億劑的疫苗，最後還是只能靠著捐贈與世衛組織的Covax計劃。

越南從今年2月就開始了疫苗接種計劃，準備採購500萬劑莫德納與3000萬劑AZ疫苗，後來還傳出向俄羅斯訂購1.5億劑衛星5號疫苗，但實際上到3月只有近390萬劑AZ疫苗與1000劑衛星5號疫苗到貨，另外透過Covax獲得了250萬劑，初期疫苗開打時因為疫情輕微，民眾接種疫苗意願不高，接種速度極為緩慢。

越南自4月起出現新一波疫情，但與台灣一樣面臨疫苗短缺問題，在疫苗取得上也夾在複雜的美中競爭關係中。最後越南在接受日本疫苗後，還是決定接納大陸捐贈的疫苗。（圖／路透）

台灣與越南疫苗接種的情況差不多，在全球都屬於較低水平，但如果加入人口比例，台灣接種的速度比越南略高一些。圖為台越接種疫苗人數曲線圖。（圖／ourworldindata.org)

直到4月越南出現第4波疫情，全國半數以上的省市都出現確診，尤其是宗教場所與工業區的工廠內出現群眾感染，確診人數增速加快。雖然政府也採取了防疫措施，但效果有限。到6月19日當天確診總數已逼近萬人，達到9936例，首都胡志明市宣佈封城，並下達3人以上禁聚令。此時在9800萬人口中，只有240萬人接種一劑，11.5萬接種2劑，全國接種率僅1%。政府2月時宣稱今年要獲得1.5億劑疫苗，並完成7至8成人口接種的目標，已經是不可能的任務。

越南與台灣近期出現疫情時間點差不多，但台灣在6月後逐漸受控，越南仍持續上升。目前確診總數大約為2.5萬例。（圖／ourworldindata.org)

然而就在疫情惡化，民眾接種意願上升後，越南政府才發現疫苗短缺，中國當時就主動向越南提出供應疫苗，但數個月前中國提出向東協國家供應疫苗時，越南還揚言：「我們是唯一不要中國疫苗的東協國家！」原因兩國既有舊仇，近年還有西沙領土糾紛，長年來外交關係不佳。現在越南又成為美國在中南半島的戰略夥伴，自然不願接受中國捐助疫苗。

今年4月越南出現第4波疫情後才發現疫苗不足問題，被迫向美日求援，最後還很不情願地接受了中國的疫苗。（圖／路透）

不過越南疫苗實在緊缺，在向美方索求疫苗未果後，也跟台灣一樣從日本獲得100萬劑AZ疫苗，同時與台灣不同的是，雖然與大陸關係不好，為了救命，越南還是接受了中國的50萬劑國藥疫苗。不過當時中國有個條件，要求越南承諾其境內的3000名中國公民優先接種，其次是將前往中國的越南公民，再來是中越邊境的越南居民，其餘的就由越南自行安排。不過越南拿到疫苗後未依協定進行，中國為此向越南抗議，來回磋商數日之後越南才承諾變更發放疫苗計劃。但此事已在大陸傳開，大陸網民為此批評越南人如何奸詐狡滑，是忘恩負義的「白眼狼」。

越南確診人數增加很快，但死亡率僅有0.42%，比台灣的4.74%低太多，雖說是因為確診人數多導致分母大，但這個差距也大到令人難以理解。圖為台灣與越南疫情死亡率比較表。（圖／ourworldindata.org)

相較於台灣新確診人數已往下滑，越南目前的新增病仍持續上升，目前每天仍新增1400餘例，確診總數已近2.5萬例。雖然與台灣一樣疫苗不足，接種速度緩慢，但越南的死亡率很低，僅0.42%，台灣高達4.74%，以台灣醫療條件來看，死亡率的巨大差距讓人很難理解。

圖為台灣的新冠疫情死亡總人數與越南比較圖表。台灣人口僅越南的1/4，疫情死亡總人數卻比越南多，若以人口比例來看，台灣的疫情死亡率簡直高得離譜。如果再加上醫療條件差異，就更難讓人理解了。（圖／ourworldindata.org)

越南之所以不願意接受中國疫苗，除了兩國的宿怨之外，越南也受到美國的影響。美中對抗的大環境下，疫苗成為美中競爭國際影響力的工具，台灣當時能獲得美國不成比例地捐贈大量疫苗，顯然也是擔心台灣被迫接納中國疫苗後，美國的臉上會掛不住，國際宣傳上也不利於美國現階段的印太政策，這當然也是台灣不同意接受中國疫苗的重要原因。從防疫優等生跌入防疫後段班，加上疫苗不足要依靠捐贈，防疫中還要顧慮美中對抗的國際大環境，真可稱得上是亞洲的一對難兄難弟。