【愛傳媒葉毓蘭專欄】海外疫情嚴重，許多地區皆傳出台商僑胞確診離世。

全球疫情持續延燒，據報導指出，印尼因為新冠肺炎疫情，最近8天新增了30多萬人確診，全國約有40萬人在治療或是在隔離，也因為醫療資源匱乏，導致死亡人數不斷攀升，已累計高達6.8萬人不幸離世。

因為印尼國內疫情無法控制，日本預計將在14日讓日本僑民包機回國，而台商則是預計在28日包機返台，日前預估已有90多人登記，印尼台灣工商聯誼總會更是迅速成立了「新冠肺炎危機處理服務中心」，登記有意返台的台商及僑胞人數，效率更是遠勝政府。

而日前就有一位國人的家人在印尼因為疫情而不幸離世，為了能夠儘速處理因為離世的僑胞的後事，希望能夠提早一點施打疫苗，政府卻絲毫沒有同理心，一點機會都不願意給予，外交部甚至與僑委會互踢皮球。

蔡政府在面臨國外疫情嚴重無法展現即時的果斷力，無法迅速撤僑，而面對國內需要即時幫助的人民，無法通融，實在是一個冷血的政府。

面對疫情嚴峻時刻，多數臺胞想要短期回國避難著實困難，然而外交單位絕不能因為防疫是國內的家務事，而隔岸觀火，更不應該絲毫不作為，只讓民間自救。

而面對僑胞積極尋求幫助，溫玉霞委員更是提出了應成立一個單一服務窗口，統整外交部、僑委會以及中央疫情指揮中心的所有業務，以維護在外國人的健康及生命財產安全。

在此我更要感謝溫玉霞委員對於僑胞在第一時間都及時伸出援手。

作者為立委、前警大教授

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