各縣市開放疫苗殘劑提供預約後，民進黨主席蔡英文特助洪耀南日前在臉書貼文，表示花蓮鄉親搶打殘劑互相推擠、跌倒，可稱是在打「詠春（台語諧音指用剩的）疫苗」，引發爭議。無黨籍立委高金素梅昨(9日)在臉書痛批，「台灣最醜陋的人 ，蔡英文特助洪耀南」。
高金素梅在臉書指出，政府無能，疫苗採購不足，不足的疫苗又被政府人員插隊搶打，排不上疫苗施打類別的大多數人民，只能排隊搶個位數的「殘劑」，「而這種悲慘的現象，卻被蔡英文特助洪耀南酸為『詠春疫苗』，人性扭曲至此，難怪能當上蔡英文的特別助理。」
對此，有網友留言表示，「執政黨無能造成人民沒足夠疫苗打，臉皮真厚耶！還敢調侃詠春疫苗」、「少了人性關懷的權力傲慢」、「執政黨愚弄百姓也不是第一次」、「疫苗如果有足夠，我們還需要搶殘劑嗎？誰都不願意去搶的好嗎？」。
對於此風波，洪耀南昨於臉書強調，自己是心裡是替鄉親不捨。文末洪耀南也標記上「防疫不缺口水」。
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