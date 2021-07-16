台中傳出長輩成功混打疫苗，嘉義市日前在開設大型接種站時，也揪出30多起注射過AZ又預約莫德納的狀況，但因為在每波開打前，用「全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）」比對預約名單，所以已全數擋下來，聖馬爾定承接北興國中大型接種站時，1名北部教學醫院醫生，也來闖關，但遭退掛。

嘉市疫苗接種採預約制，陽明醫院最早承接市府大型疫苗接種站施打業務，院長謝景祥說，第一波施打時，醫護人員發現詢問長輩是否施打過疫苗，卻有人答不出來，是修改預約系統流程，開打前一天將預約名單整批與NIIS比對，因此比對後，若打過AZ疫苗的民眾前來報到就會跳出警示，現場就拒絕掛號，日前共有20多人預約混打情形，但都被退掛。

聖馬爾定醫院也承接大型接種站疫苗施打業務，院長特助兼社區醫療部主任陳汶均說，在北興國中大型接種站時，有名北部某教學醫院的男醫師已施打過AZ卻來預約莫德納，被揭穿後卻說身體不佳想改打莫德納，後又推託忘記有打過。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，依照中央流行疫情指揮中心規定不得混打疫苗，經比對後若已打過其他疫苗一律退掛，呼籲民眾依規定施打。