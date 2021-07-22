資深媒體人呂文婉本月6日完成接種疫苗意願登記，今（22日）在臉書粉專透露打完AZ疫苗第一劑，名嘴狄志為好奇詢問她有沒有副作用，還有一名網友認為打高端疫苗才愛國，對此她一一在留言處回應。

呂文婉22日上午9點多在臉書亮出疫苗接種卡，上面顯示注射的品牌是AZ，她呼籲外界：「該打，就趕快去打，休息觀察中…………」，有名網友留言表示贊同：「美女姐姐，說的沒錯。周圍還是很多人，還是要等挑疫苗，再好的疫苗，都會有不適的人」，呂文婉回應：「打進身體的都是好疫苗。」名嘴狄志為則關心一切還好嗎？呂文婉打趣地回：「可能年紀大了，目前沒什麼特別反應。」並附上三個笑哭的表情貼圖，想不到2個小時後驚覺不對勁，「開始有點累累倦倦的…………是因為太早起的關係嗎？」許多網友紛紛留言關心，提醒她要多喝水、多休息，隨時注意有沒有發燒或肌肉痠痛的反應，並笑虧「身體有反應代表妳還年輕啦！」

值得一提的是，有一名網友不認同呂文婉，留言表示：「再等等……為了效忠政府，等高端問世再注射疫苗，這才是愛國」，呂文婉爆氣回應：「什麼年代了還把效忠掛嘴上……你到底在嘴什麼？有正向意義嗎？就是被醬（這樣）黑來黑去，累！煩！」認為國產或進口的疫苗都是好的。

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