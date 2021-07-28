中央流行疫情指揮中心27日重新開放疫苗預約平台，並新增接種國產高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇；前立委蔡正元指出，目前登記施打高端疫苗的人數達到25.3萬人，他想問問，一直以來在口頭上不斷支持高端疫苗的民進黨人以及他們的側翼，登記了嗎？

指揮中心27日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將重新開放意願登記，請18歲(含)以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記；另此次開放，將新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。

蔡正元今(28)日在臉書指出，目前登記有意願施打高端疫苗的人有25.3萬，而令人好奇的是，其中有多少是民進黨人？尤其是那些一直以來力挺高端的民進黨官員、民代、側翼，到底有沒有登記施打高端疫苗？有的話請他們通通站出來，讓大家為他們的言行合一鼓掌，如果沒有也請說來解釋，為自己過去的發言負責！

蔡正元的貼文引來網友討論，在底下留言表示「逛民進黨人臉書一圈，已經爭先恐後打AZ去了」、「人的身體最實在，何必跟生命開玩笑」、「嘴巴喊支持本土疫苗，卻去打進口疫苗了」、「民進黨就是表裏不一」。