近日網上謠傳疫苗有葷素之分，稱「莫德納疫苗是純素、輝瑞疫苗有蛋」。對此，台大前感染科醫師林氏璧今表示，上周有收到網友私訊問相關的問題，讓他看了差點暈倒，也忍不住解釋，疫苗是用病毒DNA/RNA/外殼所製，但病毒就是病毒，並沒有動植物之分。

林氏璧今（10日）在臉書發文表示，上周收到網友私訊問他關於「疫苗葷素」的問題，看到對方說莫德納疫苗是純素、輝瑞疫苗有蛋的說法，讓他差點暈死，也擔心這樣的無稽之談，可能會讓不少民眾猶豫打疫苗。

林氏璧解釋，疫苗主要是用病毒的DNA/RNA/外殼製成，而病毒不屬於植物，但也不是動物。病毒就是病毒，是僅能在生物體活細胞內複製繁衍的亞顯微病原體，由一個核酸分子（DNA或RNA）與蛋白質構成非細胞形態，無法自行表現出生命現象，靠寄生生活，是介於生命體及非生命體之間的有機物種，既不是生物亦不是非生物。當然也無動、植物之分。

近日網上謠傳「美國同修調查疫苗成分，莫德納純素、輝瑞有蛋」、「佛弟子請打mRNA疫苗」、「莫德納與輝瑞疫苗，茹素者皆可打」等假消息。台灣事實查核中心也針對這些說法進行查證並回應。

台灣事實查核中心表示，佛教組織從未聽過疫苗有分葷素的說法，且專家指出，目前的輝瑞、莫德納、AZ、嬌生疫苗，除了主成分的病毒mRNA、腺病毒重組DNA載體外，其餘化合物成分在動、植物裡都有，無法從中判斷疫苗是否有動物成分。此外，輝瑞疫苗中也沒有蛋的成分。

台灣事實查核中心指出，有傳言宣稱「AZ疫苗使用的腺病毒來自黑猩猩」，但專家表示，AZ疫苗採用的是「會感染黑猩猩的病毒」，但這是「病毒」，不是黑猩猩，也不是黑猩猩身上的成分，因此是錯誤的訊息。

而傳言中也提到有疫苗使用「胎牛血清」製作。對此，台灣事實查核中心則解釋，運用胎牛血清的製作的疫苗為「印度國產疫苗（Covaxin），但目前台灣並沒有進口。