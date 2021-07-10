藝人徐若瑄昨(9日)在社群網站透露在新加坡施打第二劑莫德納疫苗，坦言「第二劑覺得比較有感受到它的威力」，還因為頭暈撞到家中流理台。稍早，她表示第二天竟高燒38度，甚至還有其他副作用，讓粉絲們都相當擔心。

徐若瑄昨晚開直播分享接種莫德納第二劑後的身體狀況，出現頭暈副作用狀況明顯，施打前就耳聞接種過疫苗的朋友說過，第二劑反應會比較大，會比較辛苦一點，更透露閨密再三囑咐打疫苗前後最好喝椰子水，可能比較不會發高燒，雖然不知道有沒有效果，但就喝就對了。

沒料到第二天居然高燒到38度，此外還有點小發冷，讓她趕緊吞下2顆普拿疼就去睡覺，起床後則是多喝水降溫，而其他副作用則是胸悶、全身疲憊倦怠微酸痛、打針的手臂痛到抬不起來，以及背很癢，但她強調這些都屬於正常的身體反應，若打完打疫苗有以上症狀，不需要過度慌張。

對此，網友紛紛留言關切：「注射莫德納，就是四肢比較無力，體溫小小攀升，最大不舒服就是注射的地方，早上起床真的超痠痛」、「我才剛經歷完第二劑的魔鬼訓練，第二天會燒燒退退燒一天、肌肉痠痛，就狂睡狂喝水吞退燒藥，必經過程撐一下就好」、「補充水分，多休息，發燒就吃退燒藥，不舒服的症狀會趨緩」、「代表很年輕，有副作用代表在體內跑了的最好證明了」。

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