台灣醫事行動聯盟在臉書上發文指稱，有孕期中的醫事人員向他們反映「高市衛生局收回第2劑莫德納疫苗」，讓準備接種第2劑的懷孕醫護不知所措，對此，高市府衛生局回應，經查證後並無此事，各醫院內皆尚有莫德納疫苗庫存，且在16日已撥予1個月的用量。

台灣醫事行動聯盟在臉書發文表示，莫德納疫苗第1劑與第2劑須相隔四週，日前高雄市為了保障孕期中醫護人員，可優先施打莫德納疫苗，依照中央流行疫情指揮中心宣布的準則，接種莫德納疫苗第2劑的優先對象為第一類對象、機組員、孕婦等，且間隔28天即可接種。

但台灣醫事行動聯盟收到孕期中醫事人員的反應，高雄市衛生局將醫學中心的第2劑莫德納疫苗收回，現在準備要接種第2劑的孕期中醫事人員，根本不知道到底要去哪打，醫護人員每天都處在高風險的環境之中，更不用說是已懷孕的醫事人員，希望高雄市衛生局謹慎對待。

對此，高市府衛生局澄清，自6月22日中央將孕婦納入公費接種對象後，高雄市積極配合中央政策，提供孕婦貼心服務，全市設有22家疫苗孕婦專診合約醫院，孕婦經過原產檢醫師評估後，可於包含醫學中心在內的22家孕婦專診合約醫院接種疫苗，且經查院內皆尚有莫德納疫苗庫存，並已於16日撥予相當一個月用量。