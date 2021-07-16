疫苗混打議題近日超夯，昨晚瑞士發布AZ混打莫德納的研究，引起各界關注討論，醫師姜冠宇表示，混打疫苗的終極目的，不是提升個人保護力，而是面對疫苗供應不穩定所做的決定，藉此更快拚完疫苗覆蓋率，而且混打的副作用恐更強，大約像是被火車撞2次，這對有多重慢性病的長者來說，是否會更難承受，都是需要全面評估的。

姜冠宇昨半夜在臉書發文解析「疫苗混打」的研究，他認為混打發生在別的國家並不是為了提供更好的保護力，而是在各種疫苗不是缺貨、就是保存期限將至，因為供應不穩定才作出的決定。而這些研究首先是要證明「混打不是比較差的選項」。且混打產生的副作用，對多重慢性病的長輩是否更難承受？這才是我們真正需要的公共衛生資料。

姜冠宇指出，英國牛津大學發表疫苗混打的研究，分成AZ/AZ、BNT/BNT、AZ/BNT和BNT/AZ四組，每組約有100人，參與者平均年齡57.8歲，間隔28天打完第二劑後測保護力，兩劑都打BNT的中和抗體最好，兩劑都打AZ的最差。值得注意的是，兩劑打BNT與先打AZ再打BNT的結果很相近，而4種組合的T細胞反應都不劣於原本或設定標準，因此都能有效防重症發生，若「公共衛生上如果疫苗短缺，混打是可行方向」。

姜冠宇表示，英國這篇實驗的平均年齡層稍高，兩劑施打的間隔僅28天，而這篇研究的主要目的是證明「疫苗混打並不是一個壞選項」。

姜冠宇接著分析瑞典團隊發表「AZ混打莫德納」的研究，88位參與者中，其中有37兩劑疫苗都打AZ，51人則混打AZ與莫德納。接種完第二劑7至10天後，兩劑都打AZ者的抗體度較打完第二劑當天增加5倍、混打AZ和莫德納者則是115倍。另外也發現AZ混打莫德納能中和讓所有疫苗效力打折扣的南非變異株。

姜冠宇表示，這篇研究的參與的人數較少，安全性也尚待確認，混打疫苗的副作用，其實就像是被火車撞2次，不像兩劑都打同款疫苗的人，只需承受一次就好，這點是給想偷偷混打疫苗的長輩們參考。

姜冠宇透露，不贊成混打的人，最擔心的就是怕可以混打疫苗以後，會造成更強的選擇效應。雖然他認為開放混打應該可以給AZ更高的戰略位置，但混打的目的，絕不是造成更大的混亂，這些事情都需經過更全面的安全評估，因為有可能會出現更大的副作用。

姜冠宇認為，混打疫苗的終極目的，不是提升個人的保護力，而是能更快拚完疫苗覆蓋率。他也希望指揮中心能及早完成國內的混打研究，不然很多第一劑已經打AZ疫苗的人，都準備要打第二劑了，這批可混打時機很快就會過去了。