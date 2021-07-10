號稱「本土劇林志玲」的演員王晴，常在社群網站與粉絲分享日常點滴，眼見7/13即將迎來「微解封」，她不忘呼籲所有人再忍忍，不過曬出的一張火辣舊照，看的網友血脈賁張，立刻引發熱烈討論。

新冠肺炎本土疫情近來有趨緩現象，雖然三級警戒持續延至7/26，但7/13將先展開「微解封」。對此，王晴呼籲粉絲再稍微忍耐一下，切勿「微放風、微旅行、微社交」，只要能自律一點，就能提早迎接大解封的日子到來，她也透露由於近來身體微恙，若這兩天體力有好轉，再來直播跟大家分享近況。

不過一張她曬出的舊照片，可以說是搶盡網友目光，只見她坐在一大片鏡子前，露出雪白香肩及一雙不科學的纖細美腿，並對著鏡頭展露甜美微笑，幾乎融化所有人的心，但得知她身體微恙，網友紛紛留言：「身體如果有任何症狀，還是要看醫生，不要延宕就醫時間」、「保重，照顧好自己的身體，千萬別讓自己太累」、「出門在外，要把自己的身體顧好」。

全台三級警戒延至7/26，出門在外需全程配戴口罩，日前傳出工人、外送員遭正義魔人檢舉戶外用餐脫下口罩，王晴見此表示工人在路邊吃飯是不得已的，怒嗆正義魔人「這樣要遭到辱罵？你路過而已，怕的話請自己閃遠一點」，更呼籲老闆們能設置一個地方讓工人們安心用餐，讓網友大讚正義感十足。

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