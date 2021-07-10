默沙東新冠口服藥在台臨床試驗 陳時中曝1個特性「很有吸引力」 15:192021/07/10 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心證實默沙東新冠口服藥將在台臨床試驗，陳時中更透露有個特性非常有吸引力。(圖／指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣搶下新冠抗病毒藥物先機，美商默沙東藥廠口服藥將在台灣進行第三期臨床試驗，何時可量產？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，量產時機難以估計，因為是原廠做規劃。 陳時中進一步說明，經評估認為這個藥物有價值和方便性，對我們來說很有吸引力的地方是，它是口服藥物；這款藥物有防止輕症變成重症的效果，但還要經過臨床實驗來驗證；我們對它抱持肯定的態度，臨床試驗是否有成效，我們沒有辦法去掌握。 莫德納首支季節性流感mRNA疫苗 進入臨床試驗 微解封不開幼兒園被罵翻 陳時中揭「驚心數據」 #默沙東 #新冠肺炎 #口服藥 #臨床試驗 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市3市場疫情受控 陳時中宣布「前進指揮所」解編 14:212021/07/10 生活 日照中心繼續封 家總發起「一人一信給總統」 10:272021/07/10 生活 開趴叫傳播妹不付錢 19歲男被亂砍到「見骨抱腸」等送醫 10:422021/07/10 社會 賈永婕邀在美「台灣之光」跨海助防疫 被推參政她回應了 10:162021/07/10 娛樂 日媒：台灣派唐鳳出席東奧開幕式 強化台日關係 12:232021/07/10 政治 駁斥利用菱光資源奪東元經營權 黃育仁重申：從未圖謀大位 04:102021/07/10 財經要聞 咬一口熱狗噴1萬5！IKEA店門口成檢舉熱區 11人脫罩爽吃悲劇 09:152021/07/10 社會 越南5月訂BNT7月到貨 為何台灣不行 04:102021/07/10 焦點要聞 楊秉儒》祖父祖母臨終的痛——與張上淳醫師談《病人自主權利法》 09:102021/07/10 生活 前進東奧倒數13天》 舉重金牌大滿貫 郭婞淳就等奧運一舉 04:102021/07/10 運動天地 Delta難纏 輝瑞擬向美申請 打第3劑加強針 04:102021/07/10 話題觀察 生活熱門新聞 直播》新北＋13新莊暴增6例 侯友宜：在北市工作者傳給家人 - 生活 台中市預告明天增2例 飲料店員工確診足跡公布 - 生活 七月當心！印度神童示警3件事 疫情恐反撲 - 生活 冷氣開28度吹到流鼻涕！網曝降溫大絕招 台電也認證 - 生活 疫苗接種單日22.1萬創新高！陳時中：會持續往下開放 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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