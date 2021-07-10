台灣搶下新冠抗病毒藥物先機，美商默沙東藥廠口服藥將在台灣進行第三期臨床試驗，何時可量產？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，量產時機難以估計，因為是原廠做規劃。

陳時中進一步說明，經評估認為這個藥物有價值和方便性，對我們來說很有吸引力的地方是，它是口服藥物；這款藥物有防止輕症變成重症的效果，但還要經過臨床實驗來驗證；我們對它抱持肯定的態度，臨床試驗是否有成效，我們沒有辦法去掌握。