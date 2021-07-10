防疫3級警戒部分鬆綁，預料出現旅遊人潮，花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，微解封消息一出，網路訂房明顯增長至4成，但7月旅遊仍在觀望，訂房住宿大多落在8月份，至於縣府鼓勵住宿旅客能出示陰性證明，張琄菡也表示，礙於沒有強制力，將請同業盡量要求勸說，也希望中央政府針對國旅這一波微解封住宿的部分，能夠有更明確的指示與指引。

花蓮縣長徐榛蔚說，微解封後，預料會有很多旅人到花蓮遊玩，希望他們都能進行篩檢，讓花蓮能更安全、安心的提供在地服務，15日起將啟動鄉鎮市衛生所篩檢站，旅客能提前預約當日可供篩檢的衛生所進行快篩，每天上限50人次，縣民免費、外縣市民眾則收取320元費用。

花蓮縣府代理秘書長張逸華說，目前也與縣內旅宿業者溝通，若接到外縣市投宿者，希望能鼓勵旅客入住時，提出7天內篩檢陰性證明或已注射疫苗證明，讓彼此安心相互確保健康狀況。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡受訪表示，花蓮飯店業網路訂房明顯成長，跟3級警戒期相比，有3到4成左右的增長率，實際下定住宿多落在8月份以後，旅行社也詢問國旅小包團住宿內容，但目前沒有明顯的訂單成長。

張琄菡表示，縣府盼住宿旅客出示篩檢陰性證明，公會站在配合縣府的立場，會盡量勸說會員飯店可以依循此指示執行，但礙於沒有強制力，也沒有能夠提供客人篩檢的權限，只能提醒各會員飯店確實落實防疫相關工作，環境清潔消毒。希望中央政府針對國旅這一波微解封住宿的部分，能夠再有更明確的指示與指引。