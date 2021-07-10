日本提供的113萬劑AZ疫苗8日由日航客機運抵桃園國際機場，不過目前仍有許多民眾對施打AZ疫苗有疑慮，更有不少人選擇施打其他廠牌疫苗而不打AZ疫苗。對於AZ疫苗的問題，駐日代表謝長廷表示，代表處把疫苗運送到臺灣後，又和疾管局簽了一份協議，由疾管署承擔一切責任，若這批疫苗出了問題，政府會負起責任。

謝長廷10日晚間在臉書上表示，日本今年二月間開始實施接種疫苖，當時只有輝瑞，後來購買莫德納、AZ，後兩者5月21日通過緊急授權，但AZ暫時使用不到，才有支援台灣和其他國家的作法，一般認為，這次發生疫苗調度不足，可能開放AZ疫苗給國民接種。

謝長廷指出，最近日本做了2萬人關於注射疫苗後的身體反應調查，「副作用」種類高達300種，從肌肉疼痛、到頭疼、暈眩、發燒、疲憊到腹瀉、淋巴腫硬等等，通報死亡人數500多人，台灣也有一位診所醫師經過實驗後表示，AZ疫苗施打後，產生抗體率99%以上，但因人數太少，難據以論定。不過，AZ有一流大學做後盾，遇有狀況，例如病毒變異時，牛津大學即速實驗並提供報告，是其有利之處。

謝長廷認為，對疫情的恐懼，有利於謠言流竄，在台灣就是這種情形，如果相信而不去接種，自己和週邊的人可能因此增加不必要風險，但事實上AZ在日本和WHO都有緊急使用授權（EUA)，世界有100國以上使用，政府提供疫苗注射，出了事，當然政府要負責，這在全世界都一樣。

謝長廷透露，日本把AZ疫苗轉給台灣時，駐日代表處有簽文件承擔疫苗的風險責任，但駐日代表處形式上是民間機構，所以代表處把疫苗運送到臺灣時，又和疾管署簽了一份協議，由疾管署承擔一切責任。

謝長廷也說，如果台灣人注射疫苗發生問題，且證明有因果關係，台灣政府依約要負起責任，「我的親人、朋友、甚至網友、粉絲，絕大多數在台灣，我簽署法律文件時，第一個想到的當然是如何保護台灣人民的權益，而不是政府如何免責」。