中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，為配合世界衛生組織(WHO)推動的根除小兒麻痺病毒之環境監測調查計畫，且為防堵國際疫情威脅與國內疫苗預防接種政策的改變，疾病管制署自(2012)年7月起即建立環境監測系統，透過從污水處理系統收集而來的污水樣本，檢測一個群體中是否有來自未知病患的小兒麻痺病毒，用以評估環境中野生株及疫苗株小兒麻痺病毒的流通傳播。自去(2020)年1月起，因應COVID-19疫情，於前揭計畫下加驗SARS-CoV-2病毒。

指揮中心說明，環境監測調查作業的監測頻率為每月2次，將採集汙水廠的汙水樣本，濃縮後進行核酸檢驗；疾管署持續監測採檢11處城市汙水匯流的汙水廠，目前僅於今(2021)年6月1日監測採檢2處驗出COVID-19陽性。惟截至目前為止(含6月中與7月初)，11處（包含前揭該2處）城市汙水廠之污水監測SARS-CoV-2病毒檢測結果皆為陰性。

指揮中心強調，未來將持續監測全臺大都會共11間汙水廠，並視疫情狀況調整環境汙水SARS-CoV-2病毒監測作業。