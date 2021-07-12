經X光檢查顯示男童鼻腔內卡著一顆鈕釦電池。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一名2歲小男童上午一直有想嘔吐的感覺，家長懷疑吃到異物，下午趕緊至長安醫院就醫，小兒科主任陳震南發現小朋友的右側鼻子有黃膿流出，懷疑鼻腔異物的可能性比較大，經X光檢查顯示有一顆鈕釦電池卡在鼻孔裡面，幸好發現的早，成功將電池取出，避免了電池毒物腐蝕造成更嚴重的損傷。

陳震南表示，很多鼻腔異物初期沒有症狀，可能只有輕微的單側鼻塞或打噴嚏，甚少疼痛，大部份取出後對鼻腔無明顯影響，但鈕扣電池則不同，它是危害最大的鼻腔異物，因為鈕扣電池會釋放鹼性液體，對黏膜的腐蝕作用極強，若沒有及早發現，會造成潰爛，嚴重可能導致鼻子變形，家長不可不慎。

陳震南說，長期單側鼻塞很多家長都誤以為是過敏或鼻竇炎，但其實過敏和鼻竇炎通常都是雙側鼻塞，提醒家長若發現小孩單側鼻塞、反覆流鼻血、黃鼻涕或是有臭味等以上症狀要有警覺性，有可能是異物塞在鼻腔裡。

陳震南呼籲，很多異物都是小顆、圓形、又發亮，這些小物品對小孩是很有吸引力的，請爸媽一定要注意，在預防重於治療的觀念下，盡可能放在小朋友拿不到的地方。如果真的不小心進到鼻腔，不要自行解決，一定要盡快到醫院就診。