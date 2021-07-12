李玉璽帶著學妹一起回到家鄉卻被爸爸趕走。（東森、映畫提供）

廖威廉把朋友擺第一惹怒林玟誼。（東森、映畫提供）

林玟誼被男友氣到退訂喜餅。（東森、映畫提供）

由王識賢、李李仁、李玉璽、項婕如等人主演、東森與映畫聯合製作的大戲《神之鄉》上周六首播，公視首播平均收視1.63，25-49歲女性觀眾收視更達到1.91，東森平均收視也達0.99，兩台雙雙創下首播佳績！《神之鄉》開拍至今過了快一年，演員們仍維繫著好感情，上檔前透過社群平台直播凝聚粉絲向心力，總製作人郭建宏得知收視大開紅盤後，感謝關聖帝君保佑，讓這部戲有好成績。王識賢也開心地說，《神之鄉》是績優股，絕對後勢看漲！

戲裡王識賢與李玉璽父子因誤解而關係不睦，王識賢得知李玉璽回到家鄉心裡很激動，沒想到兩人在「姑姑」周采詩家相見，王識賢卻要他滾，李玉璽憤而拖著行李離開；王識賢心裡糾結，卻還是騎機車追上去，這段收視達到1.75，成為首集高點。李玉璽表示，因為導演對於畫面的要求，這場戲至少拍了5、6次，加上開拍前期兩人還不熟，當下跟爸爸吵完真的很受傷。

第二集的收視高點則落在廖威廉飾演的王大勇與林玟誼飾的林一德小倆口吵架，林玟誼氣到退訂喜餅，這段收視更衝高至1.95。劇中廖威廉重視工作、常因義氣為朋友兩肋插刀，被女友的阿姨嫌棄，當時兩人雖然是第一次碰面卻很有默契，他表示：「玟誼是台大資優生，我真的很崇拜，她罵我的時候，就像平常我被女友罵的感覺。」廖威廉為這部戲學習道地台語，說話的「台語氣口」也讓網友讚賞，希望他能多接演台語劇，也更期待看到「勇德CP」接下來的感情發展。

該劇開場以熱鬧的社頭贊境揭開序幕，也喚起許多人對大溪大禧（關聖帝君誕辰慶典）的回憶，尤其是看到劇中王識賢在他開的小吃店「龍也饞」為小侄女做的「陀螺炸雞」，更是讓網友看得口水直流，還有網友開始整理大溪的美食地圖，直說解封後要去大溪吃鹽酥雞等美食。