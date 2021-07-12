台灣彌猴炎日在溪流泡湯消暑。（羅浚濱攝）

全國三級警戒延長到26日，新竹縣六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園13日將「微解封」，重新開放民眾入園，但尖石、五峰等景區仍暫停開放，竹北新月沙灘和北埔冷泉也還不能「下水」，山區則能見猴子盡情戲水消暑，讓交旅處長游志祥打趣說「人不如猴」！

每年進入5月後，竹北新月沙灣是目前新竹地區能正式戲水的海邊，在午後到傍晚則陸續湧入人潮，前市長楊敬賜開始舉辦的「新月沙灘海洋音樂季」，每年7月都成為年輕男女最喜愛的音樂盛會。

游志祥說，受疫情三級警戒影響，新月沙灘音樂季勢必要延後舉辨，目前市公所正辦理新月沙灘固沙工程，預防沙地不斷被潮汐帶走流失，7月底前是不開放，禁足民眾進入。

新竹縣山區的溪流，只要地點適宜都能戲水消暑，公認最好場域是北埔鄉大坪溪沿線，尤其是北埔冷泉，更能在瀑布下方沖涼，但自疫情三級戒後，鄉公所封閉冷泉吊橋，禁入民眾進入。公所祕書曾能穎說。將依中央規定可能在26日之後，北埔冷泉才會開放。

游志祥說，目前縣內海邊和溪流並沒有開放，民眾下水若遭到檢報，警方到場處理很有可能會依規開罰，還是不要跟自己的荷包過不去。

反觀，山區的台灣彌猴群聚沒有感染問題，炎炎夏日還能在溪流優閒泡湯，快樂戲水，而大小朋友只能「宅在家」，不能到海邊或山區溪流戲水消暑，真的是「人不如猴」！

六福村和小叮噹科學主題樂園休園己近2個月，業者苦不堪言，13日「微解封」仍要按中央規定做人流管制，初期將以最高乘載量降至10％，並視情況調整，園區內餐廳也將遵照規定放置隔板，採行梅花座，維持用餐的社交距離，讓民眾安心出遊安心玩。