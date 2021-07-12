中央疫情指揮官陳時中3月下旬曾在立法院針對「買不到BNT疫苗」一事開脫，認為31、32美元的價格不可能買到，稱「自己沒看過，怎麼想腦袋就是想不出這個數字」。如今鴻海、台積電以相似價格購入BNT疫苗。對此，當時質詢陳時中的國民黨立委陳玉珍今天回應，「從頭到尾都有31美元的BNT疫苗，只是民進黨政府無法看到與上海復星有關聯的BNT疫苗」

國民黨立委陳玉珍。(圖/本報資料照)

陳時中先前曾在立法院針對國民黨立委陳玉珍質詢，表示當時僅能以一劑45美元購入BNT疫苗，單劑32美元幾乎是天方夜譚，更放話，「我這雙眼睛還沒看過這種事情發生」，甚至表示「怎麼想也想不到這個價格可以成交」。

值得注意的是，鴻海、台積電昨日以30美元價格成交，加上儲存、運輸服務，總計單劑價格33美元，與當初陳時中斷言「不可能」的價格相差無幾。

陳玉珍今(12日)則在臉書回應，看到台積電與鴻海（永齡基金會），為國人買到1000萬劑BNT疫苗，她「感謝」這些企業家的「大愛」，也「感慨」民進黨政府過去的「阻礙」。如果當時BNT疫苗能採購及時，台灣今天是否就不會有這麼多無辜人命的犧牲？可惜沒有如果。

陳玉珍提到，早在今年3月間，她就曾在立法院公開質詢陳時中部長，為何放著每劑31美元的BNT疫苗不買，卻洽談每劑45美元的BNT疫苗？陳部長當時清楚的回答，「沒有看過廠商以31、32美元在賣BNT疫苗，即使調閱也看不到有這樣的資料。」而如今真相終於大白，從頭到尾都有31美元的BNT疫苗，只是民進黨政府無法看到與上海復星有關聯的BNT疫苗，現在疫苗短缺壓力太大，不得已只好同意由民間企業來買，捐贈給政府。以前的眼睛原來不是無法看到現在的價格，而無法看到BNT。

對此，陳時中今回應，市場價格會隨著時間波動，而且各家廠牌的疫苗價格都是保密為主，以前或許看不到這個價位，現在有這樣的變化是有可能的。