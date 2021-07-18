我國採購疫苗截至六月底，帳面上共花新台幣67億，但實際上目前卻只花10億元購買國際疫苗。衛福部長陳時中今天指出，到現在都還在講疫苗價格的，覺得有點居心叵測，因為疫苗價格在合約中已寫得清清楚楚，就是保密事項，若再講下去就可能破壞合約，影響合約有效性與進貨時程。

陳時中今天指出，有關67億採購疫苗的爭議，其實是因為政府單位在採購疫苗前都會先編列預算數、權責數以及所付出的現金流，而我國採購疫苗後，簽約有一定的量，但現在到貨的數量卻沒那麼多，所以使用的預算自然沒這麼多，後續預算會等疫苗到貨前陸續付款。

陳時中今天再度回應67億爭議時表情嚴肅，直指現在外界仍有聲音要講價格的，根本是居心叵測，因為現在疫苗進貨是最大困難，而價格早在合約內就寫得很清楚，是雙方都要保密的事項，拜託各位不要再講，如果因此破壞保密事項，會影響到合約的有效性與進貨時程。

另外，今天外媒報導泰國政府流出一份文件，指出我國早在去年十月就已採購AZ疫苗，對此陳時中說自己沒看過該份文件，但仍強調我國早在去年九月底與COVAX簽約、十月底與AZ簽約，開始談判則更早，要往前推2、3個月。