大陸網紅周揚青去年踢爆羅志祥慣性偷吃、多人運動醜聞後，一舉一動受到外界關注，上月傳出她有新歡，對象是身價百億富二代、大陸食品好利來執行長羅紅的兒子羅昊，可男方日前被拍到帶長髮正妹開房間，引外界擔憂她是否又遇到渣男，但她一直沒回應，周揚青12日凌晨則發文吐心聲，低潮情緒中又帶著堅強。

周揚青12日凌晨用小帳在微博發文，表示很多人都認為自己很幸福一定沒有煩惱，接著感嘆：「怎麽可能沒有煩惱呢…就算是你們看起來過得再好的人，他們也還是會有這樣那樣的壓力和不快樂」，透露自己可能比一般人多些消化難過的能力，但其實她只是不願意對其他人發洩負面情緒。

周揚青表示，她想做身邊人的小太陽，帶給大家溫暖開心和正面能量，「沒有誰過得比誰好」，透露只是她遇到難過的事，會想辦法迅速消化，「就像如果我失去了一樣東西，我不會一直糾結於我失去了什麽，而是去努力想，我還擁有什麽，然後我就快樂一些了」。

周揚青微博全文。（圖／翻攝自微博）

最後，周揚青認為平時不要吝惜讚美愛的人，因為至少這樣會帶給對方快樂和自信，「這個世界已經有這麽多不盡人意的事了，我們要做的只能是努力把愛和單純的快樂帶給身邊能接收到的人」。

周揚青一席話雖沒表明發生什麼事，但看得出她似乎遇到了低落事，尤其提到「失去東西」，引起不少人猜測她是否暗示失戀了？可也吸引眾人留言替她打氣「我們都要好好的」、「每次看你的微博都覺得好治癒」、「感覺你的最後一段話是說給你心裡的人聽的」、「心情不好的時候來看看你分享的生活，很解壓」。