女星邵雨薇外型甜美，演過《1989一念間》、《極品絕配》、《天巡者》等作品，受到許多觀眾喜愛，是新一代華劇女神，最近她瘋看足球賽，今（12日）凌晨也沒錯過賽事，可一張出浴的濕身自拍意外成為亮點。

邵雨薇在社交平台發文：「洗完澡坐在客廳準備，今日美洲盃與歐國盃冠軍賽結束以後我可以乖乖的早點睡覺了吧？！」似乎為了看足球賽而亂了作息，文末還Tag寫下「梅西早上真可愛」，看來足球中毒程度不淺。

邵雨薇出浴披著毛巾，看起來像沒穿衣服。（圖／翻攝自臉書）

邵雨薇看起來更逆齡。（圖／翻攝自臉書）

而邵雨薇隨文還附上出浴照，只見她頂著一頭濕髮，就如她所說剛沐浴完畢，臉上就算沒化妝，膚況看起來很好，甚至更逆齡，特別的是，她身上披著一條浴巾，只露出一隻纖細手臂，看起來就像沒穿衣服，引發網友遐想，紛紛留言「等等雨薇有穿衣服嗎」、「嫩，超嫩的感覺」、「薇薇是真球迷」、「你也很可愛」。

邵雨薇日前就透露最近自己都熬夜看歐洲國家盃，看了兩場延長賽雖然累到爆炸，但球賽的刺激精彩度，讓她十分興奮，並分享心得：「這屆一些國家的拼勁感動了天，不到最後一刻無法說誰是真正強的國家」，雖然因為熬夜追球賽，讓她被送了兩輪黑眼圈，但她仍幸福直呼是「疫情期間的小確幸」。