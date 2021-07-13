來自土耳其的吳鳳（吳承鳳）來台讀書並發展演藝事業，而吳鳳也在台灣落地生根，2015年甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），婚後育有一對女兒，幸福組成一家四口，吳鳳也不時分享一家生活趣事，不過有網友則留言「鼓起勇氣 再拚男生」，對此，也釣出吳鳳回5字吐真心話。

吳鳳分別在2015年、2018年生下女兒Ekim和Inci，吳鳳今（13日）下午在臉書感性說：「這五年半是我人生變化最大的時候，因為我自己當爸爸了！」吳鳳分享爸爸經，他認為，家長不要比較孩子、有品質的陪伴，以及父母不要在孩子面前吵架等等。

不過發文也引來網友留言拱吳鳳拚第三胎添丁「鼓起勇氣，再拚一個男生好嗎」，對此，吳鳳則親民回：「這樣剛剛好」，並貼出愛心和哭笑不得的貼圖，其他網友則留言：「生男生女都一樣，只要身體健康就好」、「為什麼一定要有兒子？」、「只要貼心孝順，不一定要生男生」。

吳鳳回應網拱他拚生兒子。（圖／取材自吳鳳 Rifat臉書）

其實吳鳳日前就曾在臉書透露：「很不喜歡有人一直跟我說要生一個男生！」吳鳳不解反問：「老天爺給我漂漂亮亮的兩個女兒，我就很感恩，不是嗎？」吳鳳認為，孩子健康就是幸福的事，他在老婆懷孕時就暗自許願：「讓我們有健康的孩子，男生女生都歡迎」，吳鳳很感恩身邊有老婆和小孩這3個公主陪伴，他一心希望自己能給妻小穩定、快樂的生活。