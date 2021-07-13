香港天王郭富城2017年閃婚娶小他22歲的方媛，婚後育有一對女兒，小倆口雖然生活低調，不過夫妻感情相當恩愛，但方媛日前卻因獨自帶著2女兒搭經濟艙回上海，遭網友質疑她與郭富城鬧婚變，對此，方媛也現身回應粉絲留言，高EQ粉碎網上傳聞。

方媛日前在微博上傳Vlog，分享她帶著一對女兒搭飛機回上海，曬出「母愛視角」公開大女兒唱兒歌、和妹妹在停機坪上看飛機的超萌模樣，方媛「一打二」帶女兒搭經濟艙，並預告到上海後要開始隔離「之後給大家分享打打鬧鬧、辛苦又幸福的隔離日常」，由於方媛發文都沒提到郭富城，加上她身為「天王嫂」搭經濟艙，也引發網質疑他們的4年婚姻亮紅燈。

婚變傳聞在網上鬧得一發不可收拾，有粉絲就看不下去，留言為夫妻說話：「我真服了你們了，坐個經濟艙都可以聯想這麼多 本來暑期回來探親的人就多啊，再加上疫情減少了航班，買不到票很正常啊」，還釣出方媛貼出「讚」貼圖，認同粉絲觀點，也算間接粉碎婚變傳言，截至發稿前，微博還以「方媛點讚評論回應帶孩子坐經濟艙」登上熱搜榜第3名，可見話題超夯。

粉絲留言挺方媛，釣出她貼「讚」貼圖回應，也算間接粉碎婚變傳言。（圖／取材自方媛微博）

所幸方媛沒受烏龍婚變影響，方媛看到網留言讚她搭經濟讚很親民「沒有架子，很喜歡這樣平淡的你」，還釣出她回笑臉貼圖回應，方媛也與化妝師友人相約，待隔離結束後要聚餐吃飯。