全台三級警戒自5月18日實施以來，學生全都待在家裡，安親班、課照中心被迫「暫停營業」。好不容易盼到微解封，不料疫情指揮中心仍不打算開放，家長、業者大崩潰，質疑連電影院、健身房都開了，為什麼不讓小朋友去安親班？怒罵「陳時中、蔡總統到底在想什麼」。

「我們老師7月7日打完第一劑疫苗，電影院員工、健身房教練有打嗎」，北市某安親班劉姓主任不解，政府安排老師接種疫苗，照理說是為了開放學生回歸吧？但微解封行業卻沒有他們，不只業者，家長也很傻眼。

劉主任指出，這陣子接到許多家長反映甚至哀求，他們防疫假已經請完了，隨著微解封，必須回公司上班，「小孩子誰來照顧？可以拜託老師幫忙嗎？」

劉主任不捨地說，很多小朋友來自雙薪或單親家庭，父母要賺錢養家，這些小學生怎麼辦？安親班、課照中心是一個可讓父母無後顧之憂的去處，現在卻眼睜睜地看著電影院、健身房解封，「我很想問一句，不看電影、不去健身不會影響生計吧？小孩沒人顧，叫家長如何自處？」

已有19個補教團體連署，向蔡英文總統陳情，希望放寬限制，「不然我們就把課桌椅搬到總統府前抗議」。劉主任直言，安親班主要收入來源就是學費，疫情期間收入歸零，卻還要負擔房租、薪資等；向政府申請紓困，6月到現在一毛都沒下來。

劉主任強調，他們為了解封做足準備，教室每天清潔消毒、隔板加梅花座也布置妥當，連老師們都打了疫苗，更何況學生都是固定對象，容易掌握去處。她呼籲政府彎下腰來傾聽他們的心聲，「陳部長，你知道安親班的存亡，對家長有多大幫助嗎？」