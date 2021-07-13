新冠肺炎本土疫情升溫後，全台從5月中升至三級警戒，預計7月26日解除，不過中央宣布7月13日起放寬部分場域及產業「微解封」，讓全台民眾感覺離解封之日近了一些，對此，藝人鍾欣凌呼籲所有人仍不能大意，坦言：「有種拚了命60分及格的感覺」。

全台三級警戒延至7月26日，不過中央宣布7月13日起進行「微解封」，鍾欣凌表示每天確診從幾百人降到幾十人，三級警戒時，新聞報導播出街道空無一人的畫面時，都感覺到電影情節竟活生生發生在現實中，但大家一起努力捍衛家園的決心，都讓距離解封的日子近了一點，她強調全歸功於第一線辛苦防疫人員及全國人民。

鍾欣凌強調距離解封日子越近，就得更細心呵護防疫後的成果，否則一不小心恐怕又退回三級警戒，坦言：「有種拚了命60分及格的感覺，但離放心的成績還是有點距離，還是要小心翼翼做好防疫措施，畢竟我們得適應跟這病毒共存」，如今回顧去年初在日本賞櫻的照片，也讓鍾欣凌雀躍表示：「微解封微發想微微小做夢，期待很快我們美夢可成真」。

對此，網友也心有戚戚焉，紛紛留言：「解封是大家的目標！大家努力小心將防疫工作做好！需要大家的共同團結」、「為了嘉玲的歸來 大家要繼續努力不要鬆懈」、「雖然微解封...但我還是選擇自我隔離盡量不必要外出」、「真的看到嘉玲一個禮拜再來喊微解封，不然很容易再度開花的」。

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