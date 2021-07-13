台灣新媒體藝術家黃心健VR作品《輪迴》上集（Samsara Ep.1）12日奪下法國坎城電影市場展 Cannes XR 單元最佳 VR 故事（Best VR Story）大獎，這也是他繼美國SXSW西南偏南影展「虛擬劇場」項目評審團最大獎後，再獲國際獎項肯定。此獲獎作品獲文策院支持，以及「IP 內容實驗室」4D views 攝影棚技術協力。面對未來內容全球商機，文策院將持續策進創作與產業發展，掌握台灣內容產業轉型機會，搶得全球市場先機。

對於臺灣原生VR作品再獲國際肯定，文策院李明哲院長表示，未來內容產業正處於發展初期，但新興科技發展快速，全球大廠已不斷釋出企圖心，國際市場競爭氛圍越來越濃厚。文策院自承接2017年於文化部開始的「文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫」，即鼓勵文化與科技結合的創新應用。李明哲指出，以台灣豐富多元的IP內容、科技優勢及創意人才，已逐漸展現成果，也倍受國際肯定，已成為許多國家合作的對象，如與法國新影像藝術節（NewImages Festival）的合作，以及今年對國際展開的沉浸式內容徵件，即廣受全球創作者爭相投件。

法國坎城影展為當今全球最具影響力的三大影展之一，其中市場展Cannes XR單元是坎城影展專為虛擬實境影業市場所打造的展銷平臺，匯集當年度AR、VR、XR等新媒體與沉浸式技術應用的精彩作品，吸引全球各地買賣雙方聚集。本屆 Cannes XR單元為因應疫情衝擊，與VR線上內容平臺VeeR 攜手合作，在MOR（Museum of Other Realities）虛擬場館進行展演活動，提供大眾體驗虛擬實境作品。

《輪迴》上集是一部講述生命了輪迴的VR電影，結合排灣族文化，及臺灣特有種動物，透過容積擷取系統（Volumetric Capture）無死角拍攝動態畫面，以最新的體感科技呈現豐富的臺灣在地元素。作品還增加讓觀眾自行控制的虛擬手臂，給觀眾不同以往的互動體驗。