我國疫苗陸續到位，指揮中心7月13日開放18歲以上的民眾上網登記，雖然勞動6月就公布持健保卡移工如何上疫苗登錄施打的多國語資訊，但知道的移工並不多，直到昨天才開始有大批移工湧入平台登錄。

台灣外籍工作者發展協會常務理事徐瑞希表示，昨天上午疫情指揮中心公布移工可上網登記預約施打疫苗訊息後，協會即將將之翻譯為英文、越南及印尼文告知外籍移工社群，許多移工也利用工作之餘上網登記。

但上網登錄的移工有人也碰到網路塞車的問題，加上平台只有中文版，許多不懂中文的移工無法登錄，要拜託雇主幫忙。歸納完成預約登記移工意見，大多數仍希望施打莫德納疫苗，但擔心搶不過台灣民眾要拖延一段時間，還是務實採取兩種疫苗都可以，先打完疫苗最重要。能夠完成登入疫苗預約，感覺很高興。

徐瑞希說，也有失聯移工詢問是否可上平台預約、相關資料會否轉提供移民署捉人？似乎政府宣導失聯移工出面篩檢、就醫及打疫苗等措施仍未能取信失聯移工放心出面。此外，也有合約期滿等待回國移工因航班問題仍將滯留台灣一段時日，他們也想知道能否上網登記。

由於公費疫苗預約平台開放至7月19日為止，台灣外籍工作者發展協會呼籲政府盡速加強疫苗施打平台登錄的多國語資訊推廣，並提出失聯移工是否須造冊施打及上網預約登錄等權宜措施化解疑慮，才能將移工及時納入台灣整體防疫網，落實同島一命、共同防疫。