不受疫情影響，弘道基金會每日送500多個便當，29名送餐員坦言「我也會怕」，但服務不能斷。（弘道基金會提供／盧金足台中傳真）

疫情未退燒，也影響社福機構募款，弘道老人福利基金會臺中服務處14日表示，募款缺口金額仍有800萬，不受疫情改變的是，每日29名送餐員送500多個便當到長輩家，疫情期間增風險，他們坦言「我也會怕」，但服務不能斷。

疫情期間外食困難，弱勢長輩的用餐問題，弘道基金會傳送疫情下的溫暖，位於太平區的中央廚房，清晨6點半照樣開工，廚師依營養師設計的菜單，用心烹調料理，盛裝500多個便當，由29名送餐員騎車送到每位長輩家。

防疫安全第一，弘道基金會備妥口罩、酒精、護目鏡，並採取「無接觸」送餐方式，送餐員將便當放在長輩指定的門口位置，如是行動不便的長輩，才會送進家中。

弘道臺中服務處的照顧祕書，一天平均要跑三至四個案家，通常午餐都在外簡單解決，但因疫情，餐飲業禁止內用，便利商店等也不開放廁所，工作難度提高。

弘道照護祕書小蔡，照顧個案之一是86歲的賴阿嬤與其身障兒子，小蔡以前是餐飲業的總鋪師，總能從冰箱有的簡單食材，變出一道道色香味俱全的料理，讓賴阿嬤開心的說，「自己很幸運，每天都能吃到總鋪師煮的飯」。

小蔡表示，弘道基金會是提供他工作服務的貴人，他與阿嬤母子的情感已像家人一般，彼此信任，居家服務會繼續下去。

弘道臺中服務處處長陳國慶表示，疫情期間，人與人之間拉開了距離，最擔心弱勢失能的阿公、阿嬤，會不會在三級警戒下孤立無援，尤其亟需居家服務、送餐服務以及獨居的長輩們，照顧祕書、送餐人員、社工服務，都有防疫尖兵持續送上關懷。