外表清秀的黃黛閔加入永慶房屋即將滿三年，當初從國立海洋大學畢業後從事行銷的工作，但發現工作步調飛快的行銷公司，不僅前輩沒有時間帶她，還是菜鳥的她，必須獨力負責設計、企劃、行銷等，經常加班不說，努力與收穫更是不成正比！

黛閔因此重新思考自己未來的職涯方向，並下定決心轉換跑道挑戰高薪的業務工作，黛閔分享：「希望可以爭取高薪工作，付出的努力可以得到實質的回報，因此選擇業務性質的工作，房地產則是我認為較具有挑戰性的產業，因此選擇成為房仲經紀人！」

有師徒制在好放心 從新人蛻變成房地產專家

剛加入永慶房屋時，黛閔笑著提到她一開始都不太敢跟客戶講話，加上有點害怕面對人群的性格，帶看房屋時總是躲在師父的後面。但師父提醒黛閔，必須勇敢改變，才能像學長姊一樣成功做出一番成績、獲得客戶的信任，因此她開始勤練習與客戶的應答技巧，加上師父教黛閔許多服務上與專業知識上的建議，讓她迅速蛻變、成長。

如今的黛閔已經是一位表現專業且細心的房地產專家，更有不少客戶十分信賴她，將買賣房屋的大小事都交付給她處理，這讓黛閔增加許多的信心，即使個性比較害羞的她也找出自己的服務模式，展現出專業的貼心服務贏得許多客戶信任，讓她進入永慶房屋二年就達到百萬年薪。

藉由師父的指導，讓黛閔(圖中)安心學習，更成功晉升成為百萬年薪一族。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

線上服務模式是疫情期間最佳的成交秘密武器

最近全台各行各業深受疫情影響，包括房地產業也不例外，許多客戶都不放心出門賞屋，但是黛閔分析，其實仍舊有許多客戶具有買賣房屋的需求，「只是大家需要換個方式看屋而已!」於是黛閔遵循公司的創新服務，採用遠端看屋的新模式，除了透過電話、視訊之外，更利用最新的「專人導覽」服務，由經紀人拍攝房屋介紹影片的方式向客戶介紹房子。

黛閔興奮的分享到：「我前不久剛拍攝完一個物件的介紹影片提供給客戶參考，沒想到客戶很喜歡，更仔細地詢問細節，非常有機會成交。」在拍攝影片之前，黛閔會事先準備好講稿並仔細記下來、規畫每個區域的介紹重點，在短時間內將房屋的特色呈現出來，把拍完並剪輯好的影片提供給適合的客戶參考，讓客戶在疫情期間即使不出們也可以賞屋、更可以聽到她的詳細說明！

藉由拍攝介紹房屋影片的方式，讓黛閔在疫情期間依舊維持不錯的業績。(圖/永慶房屋提供)

入行三年晉升為師父 學習換位思考帶領新進同仁

加入永慶到現在，黛閔從原本的新鮮人晉升為帶領新人的師父，前後總共帶領過四位新人，她笑著分享到：「教導新人又是另外一個境界了，必須先內化自己所學，轉變成淺顯易懂的內容讓新人能夠理解，『換位思考』更是最重要事情，這樣才能真正的將專業的知識、服務技巧傳授給新進的同仁。」

曾有位大學剛畢業的同事問到：「師父，當業務一定要很會說話嗎？」黛閔認為專業的服務遠遠比很會說話來的重要，因為買賣房子是高金額的交易，專業的知識與服務就更顯得重要且珍貴，現階段，黛閔希望自己能夠好好地將師父傳授給她的知識繼續教導給新進的人員，期許自己今年業績再創高峰，能夠連續第三年拿下幸福成家基金。