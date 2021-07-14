新北市6月17日起啟動「平寧計畫」。（新北市消防局提供）

新北市今（14）日新增確診僅2例居家隔離期間陰轉陽個案，最主要為新北市自6月17日啟動「平寧計畫」，市長侯友宜下令警察局及分局、衛生局及衛生所，全力支援區公所共同執行「快、全、準」的精準疫調，並由消防局配合運用「災害應變資訊系統（EMIS）」，進行科技分析及彙整大數據資料，再透過不斷追蹤、確認及通報，全面落實執行平寧計畫，才能獲得今天的防疫成效。

新北市消防局長黃德清表示，藉由消防局每日上午9時、下午2時及6時，掌握最新確診名單後，運用EMIS，針對區公所疫調匡列的對象，進行追蹤管制及整合分析，並採取跨縣市及跨區通報聯防作業，以落實市長「跨域整合、分工合作」政策，有效的全面掌握阻斷傳播鏈。

另消防局也運用「全災型指揮監控平台（EDP）」及「新北災訊E點通」，藉由大數據的分析找出本市疫情熱區，將相關重點防疫資訊告知市民。

侯友宜表示，雖然執行平寧計畫已展現出良好的成果，但我們還是不可以掉以輕心，市民仍要保持低度活動，因為病毒仍持續存在，之後可能還是會有新的確診個案出現，市府團隊仍會持續以平寧計畫「快、全、準」的方式，執行精準疫調，希望最終能快速的達到平寧計畫守護市民健康的目標。