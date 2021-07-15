受到COVID-19疫情三級警戒影響，民眾日常生活受到不小衝擊，為避免群聚傳播，上菜市場、超市的消費習慣也逐漸改為線上購物。本期旬味特輯，介紹隨時可買在地時令好物的「高雄首選電商平台」，一起來認識高雄的季節風味。

芒果狂饗曲即日起至7/31，高雄首選水蜜桃芒果、蜜芒果、黑香芒果、玉文芒果、金煌芒果，芒果很忙！（圖片提供/高雄市政府農業局）

小農時令好物 線上隨時採買

高雄首選電商平台以「高雄首選」品牌為形象，主打友善小農，協助在地農民線上販售優質農產品。臺灣有「水果王國」的美名，而高雄的蜜棗、番石榴、梅及荔枝產量都是全國首位，不管您使用手機、平板或電腦，連上「高雄首選電商平台」，都可以瀏覽高雄好物。

包含蔬菜水果、五穀雜糧、果乾製品、梅子製品、生鮮漁產、畜牧產品、點心飲品、天然蜂蜜、冷凍冰品及其他產品等10大類，品項清楚分類，目前共網羅了154項商品上架，並依農漁生產季節有所調整，除了7月芒果狂饗曲正如火如荼進行中外，緊接著8、9月將主打蜂蜜，還有適逢中元節也有乾貨祭拜促銷活動，10月的中秋節檔期則預計推出烤肉組合活動，11、12月是白玉蘿蔔、紅豆、蜜棗產出季節，還有2月年節伴手禮、4、5月鳳梨、5、6月玉荷包相繼熱賣，整年度都是採買的好時節。

集結29位型農的59樣農特產品的型農大聯盟，一起來以消費行動支持挺小農。（圖片提供/高雄首選電商平台）

線上買生鮮挺農民 送禮自用兩相宜

細看「高雄首選電商平台」上架商品，主要為高雄具有生產追溯、CAS優良農特產品、產銷履歷、有機驗證及高雄型農們所生產的農產品，拉近高雄產地與全臺消費者間的距離。在電商通路這個紅海市場中，搶攻農漁牧特產消費，為高雄農業打開全新的藍海市場。

高雄海味最新鮮，彌陀防疫超值海鮮組合餐把花枝丸、嚴選白蝦、虱目魚水餃、虱目旗魚丸、金目鱸魚排、午仔魚、虱目魚肚通通打包。（圖片提供/高雄首選電商平台）

高雄首選電商平台推出限量500箱的新鮮蔬果箱，已搶購一空。市府再推高雄好家載「揀好蔬果箱」，結合計程車業者產地新鮮直送，同樣深受消費者青睞。（圖片提供/高雄市政府農業局）

市府農業局表示，這波疫情影響下，民眾網路購物訂單量增加許多，忙到客服人手來不及回覆消費者需求，鳳梨與玉荷包、蔬菜箱訂購都相當踴躍，其中更以中、北部民眾為主要消費者，占7成以上。愈來愈多趨勢顯示，消費族群在網路購買生鮮農漁產品的信心已經增強，除了可以直接將選購的農產品送到朋友手上，透過平台相挺農民、支持社會公益，也讓網購產地農產變成一件很潮的事。

臉書：高雄首選電商平台

本文作者:Winnie