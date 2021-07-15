2021年7月15日 — 戰遊網 (Wargaming.net) 今天宣布，旗下《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.10.6版本更新，荷蘭巡洋艦首度開放搶先體驗，推出兩季全新激鬥，並針對多項視效和技術進行提升。

0.10.6版本更新中，荷蘭 IV 至 IX 階巡洋艦首度開放讓玩家搶先體驗，這些巡洋艦擁有良好的機動性和隱蔽性，但射程卻乏善可陳，在中近距離戰鬥中能有效作戰。

VI階以上的荷蘭巡洋艦可使用全新的空襲武器，能讓玩家呼叫飛機，以 HE 炸彈轟擊指定區域。空襲是根據戰中曾實際採用的低空轟炸原理所設計，以此方式從飛機上投擲的炸彈帶有阻力傘，會減低降下的速度。

0.10.6 版本更新影片介紹

視戰艦階級而定，空襲的運作距離為 10 至 13 公里。使用空襲時，玩家應將炸彈墜落的長時間納入考量。此武器最適合用於攻擊機動性較低的目標，如主力艦和大型巡洋艦。玩家也能以之攻擊那些自以為可在島嶼掩護下安全躲藏的敵方戰艦。

玩家能藉由完成戰鬥任務組，以獲取新的暫時性資源 — 荷蘭代幣，另可透過達布隆兌換的隨機組合包、免費的每日組合包，以及可在軍械庫中以社群代幣兌換的組合包等方式來獲得更多荷蘭代幣。荷蘭代幣則可用於軍械庫中購買依序組合包，進而免費獲得荷蘭巡洋艦、「小孩堤防風車」臂章、「荷蘭巡洋艦：第 1 部分」紀念旗幟和主題永久迷彩。另外，為慶祝此活動，遊戲還特地新增了鹿特丹港。

0.10.6版本更新將迎接兩季全新激鬥，開放讓所有玩家參與，即使玩家不是公會成員也能參加。激鬥將採用3 對 3格式，玩家須使用 VII 階戰艦參戰。

最後，多項視效和技術在0.10.6版本更新中已進行提升，包括電腦玩家 AI的更新，讓電腦玩家的行為更加真實。