衛福部次長薛瑞元今表示，三級警戒降級並非不可能，但必須先做好相關準備。（行政院提供）

赴院會報告「7/26後警戒措施」 衛福部：降級並非不可

衛福部疾管署署長周志浩今(15日)在行政院會後記者會中，報告新冠肺炎應處作為，其中持續工作重點一項為「預先應變規劃7月26日以後之警戒措施」，引發關注。被問及三級警戒是否有機會降級，衛福部次長薛瑞元表示，「疾管署報告指出三級警戒降級並非不可能，但是必須做好準備措施」。

媒體提問「疾管署在記者會報告中提及要預先應變規劃警戒措施，是否與三級警戒降級有關?」薛瑞元回應，其實是在院會中，疾管署報告指出三級警戒降級並非不可能，但是必須做好準備措施，這是在院會中有報告。

針對三級警戒若要降級，事前需要做哪些準備，薛瑞元表示，因為牽涉許多行業由各相關部會掌管，若要降級，除一般預防措施外，還必須包含如果發現確診個案，不論對象是工作人員或顧客，相關的緊急應變措施，這是重要的一點。

薛瑞元強調，在外界疫情或社區感染沒有決定清乾淨，或是仍藏有不確定黑數的情況下，管制措施要鬆綁，勢必要先擬定相關指引，以應付隨時可能出現的狀況，不讓疫情擴散。